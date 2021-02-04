«Монако» обыграл «Ниццу», Головин вышел на поле на 64-й минуте
«Монако» переиграл «Ниццу» в матче 24-го тура чемпионата Франции (2:1). Дублем в составе монегасков отметился Виссам Бен Йеддер.
Чемпионат Франции
Лига 1
23-й тур
«Монако» — «Ницца» — 2:1 (1:0)
Голы: Бен Йеддер, 28 — с пенальти (1:0). Ле Мелу, 47 (1:1). Бен Йеддер, 51 (2:1).
«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 46), Кайю Энрике, Диатта (Агилар, 69), Фофана, Тшуамени, Диоп (Балло-Туре, 83), Бен Йеддер (Головин, 64), Фолланд (Йоветич, 83).
«Ницца»: Бенитес, Шнейдерлен, Салиба, Тодибо (Данилюк, 75), Лотомба (Пельмар, 60), Клод Морис (Рен-Аделаид, 46), Ндой (Маолида, 46), Ле Мелу (Рони Лопеш, 73), Камара, Гуири, Дольберг.
Предупреждения: Тодибо, 17. Клод Морис, 34. Шнейдерлен, 40. Лотомба, 50.
Судья: Бризар.
3 февраля. Монако. Стадион «Луи II».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю