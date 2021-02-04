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«Монако» обыграл «Ниццу», Головин вышел на поле на 64-й минуте

00:57

«Монако» переиграл «Ниццу» в матче 24-го тура чемпионата Франции (2:1). Дублем в составе монегасков отметился Виссам Бен Йеддер.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

«Монако» — «Ницца» — 2:1 (1:0)

Голы: Бен Йеддер, 28 — с пенальти (1:0). Ле Мелу, 47 (1:1). Бен Йеддер, 51 (2:1).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 46), Кайю Энрике, Диатта (Агилар, 69), Фофана, Тшуамени, Диоп (Балло-Туре, 83), Бен Йеддер (Головин, 64), Фолланд (Йоветич, 83).

«Ницца»: Бенитес, Шнейдерлен, Салиба, Тодибо (Данилюк, 75), Лотомба (Пельмар, 60), Клод Морис (Рен-Аделаид, 46), Ндой (Маолида, 46), Ле Мелу (Рони Лопеш, 73), Камара, Гуири, Дольберг.

Предупреждения: Тодибо, 17. Клод Морис, 34. Шнейдерлен, 40. Лотомба, 50.

Судья: Бризар.

3 февраля. Монако. Стадион «Луи II».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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