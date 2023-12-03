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Сегодня, 18:55

«Монако» в большинстве обыграл «Монпелье», Головин отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монако» — «Монпелье».
Фото AFP

«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победный гол на 9-й минуте забил Такуми Минамино. На 90+2-й минуте преимущество хозяев удвоил Виссам Бен-Йеддер.

Гости играли в меньшинстве с 67-й минуты — с поля удалили Кики Куяте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Он получил желтую карточку на 75-й минуте.

«Монако» (27 очков) идет на третьем месте в лиге 1. «Монпелье» (13) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Монпелье

В параллельном матче «Брест» дома разгромил «Клермон» — 3:0. Дублем за хозяев отметился Ромен Дель Кастильо. Еще один мяч забил Матиас Перейра.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
3:0
Клермон Фут

«Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Лорьяном» — 1:01. На гол Тейса Даллинги гости ответили точным ударом Бамба Дьенга.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:1
Лорьян
Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
1
0
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Энрике — о победе над «Гавром»: «ПСЖ» показал, что умеем защищаться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 13 6 3 4 17-14 21
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
10
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
11
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
12
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
15
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 3 : 2
2.12 23:00
Нант – Ницца
 1 : 0
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 0 : 2
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 3 : 0
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 2 : 0
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 1 : 1
3.12 19:05
Лилль – Метц
 - : -
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 6
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 11 1 3
Кики Куяте

Кики Куяте

Монпелье

 13 1 3
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