Гол Языджи принес «Лиллю» домашнюю победу над «Метцем», гости не реализовали два пенальти
«Лилль» на своем поле обыграл «Метц» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.
Победный гол на 45+1-й минуте забил бывший игрок ЦСКА Юсуф Языджи. Четыре минуты спустя преимущество хозяев с пенальти удвоил Джонатан Дэвид.
«Метц» дважды получал право на исполнение пенальти, но оба раза не сумел забить — на 29-й минуте удар с точки не рализовал Симон Элисо, а на 55-й не забил Ламин Камара.
«Лилль» (26 очков) занимает четвертое место в лиге 1. «Метц» (16) идет десятым в турнирной таблице чемпионата Франции.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|3
|1
|36-11
|33
|
2
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
3
|Монако
|14
|8
|3
|3
|29-19
|27
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|19-11
|26
|
5
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
6
|Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|
7
|Брест
|13
|6
|3
|4
|17-14
|21
|
8
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
9
|Гавр
|14
|3
|7
|4
|12-15
|16
|
10
|Метц
|14
|4
|4
|6
|15-22
|16
|
11
|Ренн
|13
|3
|6
|4
|19-17
|15
|
12
|Марсель
|12
|3
|5
|4
|13-14
|14
|
13
|Монпелье
|14
|3
|5
|6
|17-20
|14
|
14
|Тулуза
|14
|2
|7
|5
|14-18
|13
|
15
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|
16
|Лорьян
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Клермон Фут
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
|
18
|Лион
|13
|1
|4
|8
|11-24
|7
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
|1.12
|23:00
|
Реймс – Страсбур
|2 : 1
|2.12
|19:00
|
Ланс – Лион
|3 : 2
|2.12
|23:00
|
Нант – Ницца
|1 : 0
|3.12
|15:00
|
Гавр – ПСЖ
|0 : 2
|3.12
|17:00
|
Брест – Клермон Фут
|3 : 0
|3.12
|17:00
|
Монако – Монпелье
|2 : 0
|3.12
|17:00
|
Тулуза – Лорьян
|1 : 1
|3.12
|19:05
|
Лилль – Метц
|2 : 0
|3.12
|22:45
|
Марсель – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|6
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|12
|1
|3
|
|
Кики Куяте
Монпелье
|13
|1
|3
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