Гол Языджи принес «Лиллю» домашнюю победу над «Метцем», гости не реализовали два пенальти

«Лилль» на своем поле обыграл «Метц» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победный гол на 45+1-й минуте забил бывший игрок ЦСКА Юсуф Языджи. Четыре минуты спустя преимущество хозяев с пенальти удвоил Джонатан Дэвид.

«Метц» дважды получал право на исполнение пенальти, но оба раза не сумел забить — на 29-й минуте удар с точки не рализовал Симон Элисо, а на 55-й не забил Ламин Камара.

«Лилль» (26 очков) занимает четвертое место в лиге 1. «Метц» (16) идет десятым в турнирной таблице чемпионата Франции.