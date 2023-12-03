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Энрике — о победе над «Гавром»: «ПСЖ» показал, что умеем защищаться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Гавром» (2:0) в матче 14-го тура лиги 1. С 10-й минуты парижане играли в меньшинстве.

«Мы мучались в начале игры. „ПСЖ“ показал, что умеем защищаться. С точки зрения футбола, это было не то, что мы хотели показать, но менталитет игроков был на высоте. Красная карточка Доннаруммы? Это была наша ошибка в защите, мы отвлеклись, и Джанлуиджи попытался вмешаться…» — приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» с 33 очками лидирует в турнирной таблице лиге 1. 9 декабря команда сыграет с «Нантом».

ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
9
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
10
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
11
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
12
 Монпелье 13 3 5 5 17-18 14
13
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
14
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 13 2 4 7 9-18 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 3 : 2
2.12 23:00
Нант – Ницца
 1 : 0
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 0 : 2
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 - : -
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
3.12 19:05
Лилль – Метц
 - : -
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 - : -
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ПСЖ

 15
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Монпелье

 7
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Александр Головин

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 5
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Флориан Сотока

Ланс

 5
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Монако

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Алиду Сейду

Клермон Фут

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