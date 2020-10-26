«Монако» без Головина уступил «Лиону»

«Монако» в матче 8-го тура чемпионата Франции уступил «Лиону» со счетом 1:4.

В составе хозяев дубль на счету Карла Токо-Экамби, еще по голу забили Мемфис Депай и Уссем Ауар. Монегаски ответили точным ударом Виссама Бен Йеддера с пенальти. На 89-й минуте защитник лионцев Мелвин Бард получил красную карточку.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.

После этого матча «Монако» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Лион» с 13 очками — на 6-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Лион» — «Монако» — 4:1 (4:0)

Голы: Депай, 12 (1:0). Токо-Экамби, 34 (2:0). Ауар, 41 — с пенальти (3:0). Токо-Экамби, 44 (4:0). Бен Йеддер, 48 — с пенальти (4:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Дюбуа (Де Шильо, 81), Диоманде, Тиагу Мендес, Ауар (Какере, 57), Лукас Пакета (Дембеле, 64), Депай, Корне (Бард, 81), Токо-Экамби, Кадевере (Гимарайнс, 81).

«Монако»: Леком, Сидибе (Матсима, 46), Агилар, Бадиашиле, Дисаси, Флорентину (Фабрегас, 46), Тшуамени (Диоп, 78), Фофана, Йоветич (Кайю Энрике, 46), Бен Йеддер, Мартинш (Фолланд, 78).

Предупреждения: Кадевере, 22. Сидибе, 40. Матсима, 50. Агилар, 55. Диоманде, 73. Тиагу Мендес, 83.

Удаление: Бард, 89.

Судья: Готье (Франция).

25 октября. Лион. Стадион «Люмьер».