«Метц» встретится с «Монако» в 27-м туре чемпионата Франции в субботу, 30 марта. Матч пройдет на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце (Франция). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Метц» — «Монако» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 26 туров лиги 1 клуб из Метца набрал 23 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда из Монако с 46 баллами располагается на 4-й строчке чемпионата Франции.

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