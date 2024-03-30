Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:00

«Метц» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

«Метц» сыграет с «Монако» в чемпионате Франции 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото Global Look Press

«Метц» встретится с «Монако» в 27-м туре чемпионата Франции в субботу, 30 марта. Матч пройдет на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце (Франция). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Метц» — «Монако» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 26 туров лиги 1 клуб из Метца набрал 23 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда из Монако с 46 баллами располагается на 4-й строчке чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 27-й тур
30 мар, 19:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
Монако

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Метц
ФК Монако
0
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Стало известно об испытании Западом на Украине вызывающего рак препарата
«Локомотив» - в полуфинале Кубка Гагарина! «Авангард» не спасли ни суперсейв вратаря, ни безумный рык тренера
Захарова оценила состояние Зеленского после его слов о переговорах с РФ
Кладбища Европы растут из-за ликвидированных наемников ВСУ
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лилль» обыграл «Ланс» в северном дерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Брест 26 13 8 5 36-20 47
3
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
4
 Монако 26 13 7 6 47-36 46
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 26 11 5 10 34-35 38
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
13
 Гавр 26 6 9 11 26-33 27
14
 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
15
 Лорьян 26 6 8 12 35-49 26
16
 Нант 26 7 4 15 24-41 25
17
 Метц 26 6 5 15 23-39 23
18
 Клермон Фут 26 4 8 14 19-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.03 23:00
Лилль – Ланс
 2 : 1
30.03 19:00
Метц – Монако
 - : -
30.03 23:00
Лион – Реймс
 - : -
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 - : -
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 - : -
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 - : -
31.03 16:00
Ницца – Нант
 - : -
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 - : -
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 17 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости