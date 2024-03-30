«Лилль» обыграл «Ланс» в северном дерби

«Лилль» выиграл у «Ланса» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Пьер Моруа».

На 9-й минуте встречи Эдон Жегрова открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва он оформил дубль. В концовке встречи гостям удалось отыграть один мяч — забил Элье Ваи.

«Лилль» набрал 46 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Ланс» идет на 6-й строчке — 42 очка.