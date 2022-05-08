«Метц» обыграл «Лион». Хозяева забили победный гол на 90+1-й минуте
«Метц» обыграл «Лион» в чемпионате Франции
«Метц» дома обыграл «Лион» в 36-м туре чемпионата Франции — 3:2.
У хозяев отличились Венсан Пажо, Дидье Ламкель Зе и Фарид Булая, который забил на 90+1-й минуте матча. У гостей дубль на счету Муссы Дембеле.
«Лион» доигрывал матч вдесятером. В середине второго тайма прямую красную карточку получил Тиагу Мендес.
В турнирной таблице лиги 1 «Метц» поднялся на 19-е место, имея 28 очков после 36 матчей. «Лион» занимает седьмое место с 55 очками.
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|35
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|8
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|
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|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|
4
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|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
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|8
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|60
|
6
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|
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|51
|
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|36
|13
|9
|14
|45-49
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
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|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
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|6.05
|22:00
|
Лилль – Монако
|1 : 2
|7.05
|18:00
|
Брест – Страсбур
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Метц – Лион
|3 : 2
|8.05
|16:00
|
Анже – Бордо
|- : -
|8.05
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|8.05
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|8.05
|18:05
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|8.05
|21:45
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|11.05
|20:00
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|11.05
|22:00
|
Нант – Ренн
|- : -
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ПСЖ
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|
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Мартен Террье
Ренн
|21
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|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
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Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|31
|2
|4
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|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
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|2
|6
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Жемерсон
Метц
|14
|2
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