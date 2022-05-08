«Метц» обыграл «Лион». Хозяева забили победный гол на 90+1-й минуте

«Метц» дома обыграл «Лион» в 36-м туре чемпионата Франции — 3:2.

У хозяев отличились Венсан Пажо, Дидье Ламкель Зе и Фарид Булая, который забил на 90+1-й минуте матча. У гостей дубль на счету Муссы Дембеле.

«Лион» доигрывал матч вдесятером. В середине второго тайма прямую красную карточку получил Тиагу Мендес.

В турнирной таблице лиги 1 «Метц» поднялся на 19-е место, имея 28 очков после 36 матчей. «Лион» занимает седьмое место с 55 очками.