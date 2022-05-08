Президент Федерации футбола Франции не исключил, что Зидан возглавит сборную
Глава Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.
«Для сборной Франции он остается одним из кандидатов. Но сегодня мы не занимаемся этим вопросом. Мы должны обеспечить нынешнего тренера Дидье Дешама максимально комфортными условиями для подготовки к предстоящему чемпионату мира в Катаре», — цитирует президента L' Equipe.
Напомним, что ранее Зидан назывался главным кандидатом на тренерскую должность в «ПСЖ», которая станет вакантной после ухода Маурисио Почеттино в конце сезона.
49-летний специалист остается без работы с момента ухода из «Реала» в мае 2021 года.
С мадридской командой Зидан два раза выиграл чемпионат Испании, два раза стал обладателем Суперкубка Испании, трижды победил в Лиге чемпионов. Кроме того, «Реал» стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и два раза победил на клубном чемпионате мира.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|
2
|Марсель
|35
|19
|8
|8
|56-36
|65
|
3
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Страсбур
|36
|16
|12
|8
|59-39
|60
|
6
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|
7
|Лион
|35
|15
|11
|9
|59-45
|55
|
8
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
9
|Лилль
|36
|13
|12
|11
|43-45
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|36
|13
|9
|14
|45-49
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|35
|5
|12
|18
|47-85
|27
|
20
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
|6.05
|22:00
|
Лилль – Монако
|1 : 2
|7.05
|18:00
|
Брест – Страсбур
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Метц – Лион
|- : -
|8.05
|16:00
|
Анже – Бордо
|- : -
|8.05
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|8.05
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|8.05
|18:05
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|8.05
|21:45
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|11.05
|20:00
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|11.05
|22:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|31
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3