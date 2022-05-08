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Сегодня, 15:08

Президент Федерации футбола Франции не исключил, что Зидан возглавит сборную

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

«Для сборной Франции он остается одним из кандидатов. Но сегодня мы не занимаемся этим вопросом. Мы должны обеспечить нынешнего тренера Дидье Дешама максимально комфортными условиями для подготовки к предстоящему чемпионату мира в Катаре», — цитирует президента L' Equipe.

Напомним, что ранее Зидан назывался главным кандидатом на тренерскую должность в «ПСЖ», которая станет вакантной после ухода Маурисио Почеттино в конце сезона.

49-летний специалист остается без работы с момента ухода из «Реала» в мае 2021 года.

С мадридской командой Зидан два раза выиграл чемпионат Испании, два раза стал обладателем Суперкубка Испании, трижды победил в Лиге чемпионов. Кроме того, «Реал» стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и два раза победил на клубном чемпионате мира.

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Основные источники исследования

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Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

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Х2

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1.80
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ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

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ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
6
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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38 тур
6.05 22:00
Лилль – Монако
 1 : 2
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 0 : 1
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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