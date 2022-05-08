Президент Федерации футбола Франции не исключил, что Зидан возглавит сборную

Глава Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

«Для сборной Франции он остается одним из кандидатов. Но сегодня мы не занимаемся этим вопросом. Мы должны обеспечить нынешнего тренера Дидье Дешама максимально комфортными условиями для подготовки к предстоящему чемпионату мира в Катаре», — цитирует президента L' Equipe.

Напомним, что ранее Зидан назывался главным кандидатом на тренерскую должность в «ПСЖ», которая станет вакантной после ухода Маурисио Почеттино в конце сезона.

49-летний специалист остается без работы с момента ухода из «Реала» в мае 2021 года.

С мадридской командой Зидан два раза выиграл чемпионат Испании, два раза стал обладателем Суперкубка Испании, трижды победил в Лиге чемпионов. Кроме того, «Реал» стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и два раза победил на клубном чемпионате мира.