Дубль Токо-Экамби принес «Лиону» победу над «Метцем»

«Лион» в матче 13-го тура чемпионата Франции обыграл «Метц» со счетом 3:1.

Дубль за лионцев оформил Карла Токо-Экамби, еще один гол на счету Мефиса Депая. Хозяева ответили точным ударом Фарида Булая.

После этого матча «Лион» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Метц» с 16 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Метц» — «Лион» — 1:3 (0:1)

Голы: Депай, 17 (0:1). Токо-Экамби, 47 (0:2). Токо-Экамби, 60 (0:3). Булая, 75 (1:3).

Нереализованный пенальти: Булая, 7 (вратарь)

«Метц»: Укиджа (Кайар, 90+5), Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Ангбан (Куяте, 63), Майга, Сарр (Тшимбембе, 46), Нгюетт, Амброз (Лейя Исека, 46), Булая.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо (Дюбуа, 64), Денайер, Ауар (Какере, 63), Лукас Пакета, Гимарайнс (Диоманде, 82), Депай (Шерки, 79), Корне, Токо-Экамби, Кадевере (Дембеле, 63).

Предупреждение: Сарр, 29.

Удаления: Бой, 87. Шерки, 90+3.

Судья: Абед (Франция).

6 декабря. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».