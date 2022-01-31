Месси выйдет на поле в матче против «Ниццы» под 10-м номером, Мбаппе остался в запасе

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявлен под 10-м номером на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы», сообщает пресс-служба парижского клуба.

Правила Кубка Франции позволяют игрокам менять номера по ходу сезона, поэтому аргентинец вернул себе «десятку», под которой играл на протяжении большей части карьеры. В других турнирах Месси выступает за «ПСЖ» в футболке с 30-м номером.

Отметим, что нападающий Килиан Мбаппе попал только в число запасных. Ранее появилась информация, что он согласовал контракт с «Реалом».