Окружение Мбаппе отрицает договоренность игрока с «Реалом»

Окружение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе опровергло сообщения о том, что нападающий достиг соглашения с «Реалом», информирует Foot Mercato со ссылкой на Canal+.

Ранее появилось информация, что клубы договорились о переходе 23-летнего футболиста. По данным Bild, форвард сборной Франции в новом клубе будет получать 50 миллионов евро за сезон, он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Отмечалось, что официально о трансфере может быть объявлено не раньше окончания противостояния «Реала» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 9 марта.

В этом сезоне лиги 1 23-летний футболист провел 20 матчей за парижан, забив 10 голов и сделав 5 результативных передач. Трансферная стоимость игрока — 160 миллионов евро. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.