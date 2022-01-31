Месси выйдет на матч Кубка Франции с «Ниццей» под 10-м номером

Месси выйдет на матч Кубка Франции с «Ниццей» под игровым номером Неймара

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выйдет под 10-м номером на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы», сообщает Ole.

Аргентинец выступает за парижан с начала сезона под 30-м номером, но из-за правил турнира он сможет поменять его. Форвард выйдет на предстоящую встречу в футболке с номером 10, который принадлежит Неймару. Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Ранее сообщалось, что Неймар изначально предлагал аргентинцу футболку с номером 10, под которым он выступал в «Барселоне», но футболист отказался и взял 30-й номер, под которым играл в начале карьеры.