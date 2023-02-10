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Сегодня, 16:15

Футболку Месси выставили на торги в помощь пострадавшим во время землетрясения в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболка Лионеля Месси.
Фото Мерих Демирал, Twitter

Защитник сборной Турции Мерих Демирал выставил футболку аргентинского нападающего Лионеля Месси на благотворительный аукцион.

Турецкий спортсмен в своем Twitter-аккаунте сообщил, что средства с продажи футболки Месси будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Ранее Демиралу удалось выручить почти 200 тысяч евро на продаже футболки португальского форварда Криштиану Роналду времен «Ювентуса» с его автографом. Также он продал футболки Пауло Дибалы из «Ромы» и Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» на общую сумму в 50 тысяч евро.

Все эти игроки передали Демиралу форму в рамках благотворительной акции. В планах защитника сборной Турции также продать на аукционе футболки Антуана Гризманна и Альваро Мораты, которые выступают в «Атлетико».

В ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

По последним данным, число погибших превысило 18 тысяч человек, общее число пострадавщих — более 74 тысяч людей.

Источник: Мерих Демирал
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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