Футболку Месси выставили на торги в помощь пострадавшим во время землетрясения в Турции

Защитник сборной Турции Мерих Демирал выставил футболку аргентинского нападающего Лионеля Месси на благотворительный аукцион.

Турецкий спортсмен в своем Twitter-аккаунте сообщил, что средства с продажи футболки Месси будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Ранее Демиралу удалось выручить почти 200 тысяч евро на продаже футболки португальского форварда Криштиану Роналду времен «Ювентуса» с его автографом. Также он продал футболки Пауло Дибалы из «Ромы» и Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» на общую сумму в 50 тысяч евро.

Все эти игроки передали Демиралу форму в рамках благотворительной акции. В планах защитника сборной Турции также продать на аукционе футболки Антуана Гризманна и Альваро Мораты, которые выступают в «Атлетико».

В ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

По последним данным, число погибших превысило 18 тысяч человек, общее число пострадавщих — более 74 тысяч людей.