Месси возобновил тренировки, но пропустит матч с «Монпелье»
«ПСЖ» выступил с новым сообщением по поводу состояния нападающего Лионеля Месси.
34-летний аргентинец вернулся к тренировкам. Новая информация о состоянии форварда, получившего ушиб колена в игре 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1), появится в воскресенье, 26 сентября, на следующий день после игры 8-го тура чемпионата против «Монпелье». Таким образом, форвард не примет участия в этом матче.
Le point m?dical #PSGMHSC@Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 24, 2021
Также «ПСЖ» сообщил, что полузащитник Марко Верратти возобновит тренировки в общей группе с воскресенья, 26 сентября, а защитник Серхио Рамос продолжает заниматься по индивидуальной программе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/point-medical-avant-montpellier
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю