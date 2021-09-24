Ашраф Хакими назвал одну из причин перехода в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими назвал одну из причин перехода в парижский клуб. Футболист заявил, что на его решение повлияла религия и культура.

«Я представитель марокканской культуры. Дома мы говорим на арабском, готовим блюда марокканской кухни. Я практикующий мусульманин. Я контактировал со сборной Испании, но мне всегда нравилось выступать за Марокко, меня отлично приняли в сборной.

Одна из причин, по которой я перешел в «ПСЖ», — арабо-мусульманская община в Париже», — цитирует Хакими L'Equipe.

22-летний футболист перешел в «ПСЖ» из «Интера» в июле 2021 года за 60 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026 года.