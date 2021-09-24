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Ашраф Хакими назвал одну из причин перехода в «ПСЖ»

18:15
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими назвал одну из причин перехода в парижский клуб. Футболист заявил, что на его решение повлияла религия и культура.

«Я представитель марокканской культуры. Дома мы говорим на арабском, готовим блюда марокканской кухни. Я практикующий мусульманин. Я контактировал со сборной Испании, но мне всегда нравилось выступать за Марокко, меня отлично приняли в сборной.

Одна из причин, по которой я перешел в «ПСЖ», — арабо-мусульманская община в Париже», — цитирует Хакими L'Equipe.

22-летний футболист перешел в «ПСЖ» из «Интера» в июле 2021 года за 60 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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31%

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1.50
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ТБ 2.5

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Виктория Кравченко все материалы автора

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