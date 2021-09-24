Месси завтра возобновит тренировки в общей группе «ПСЖ»
09:55
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе команды завтра, 25 сентября, информирует Le Parisien.
Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец, скорее всего, пропустит завтрашний матч 8-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
В клубе не хотят рисковать Месси перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (28 сентября).
Месси получил ушиб левого колена в матче с «Лионом» (2:1) и был заменен. В этом сезоне форвард провел только неполные две игры.
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