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Месси завтра возобновит тренировки в общей группе «ПСЖ»

09:55
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе команды завтра, 25 сентября, информирует Le Parisien.

Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец, скорее всего, пропустит завтрашний матч 8-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

В клубе не хотят рисковать Месси перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (28 сентября).

Месси получил ушиб левого колена в матче с «Лионом» (2:1) и был заменен. В этом сезоне форвард провел только неполные две игры.

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Роман Шишов все материалы автора

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