Месси завтра возобновит тренировки в общей группе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси возобновит тренировки в общей группе команды завтра, 25 сентября, информирует Le Parisien.

Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец, скорее всего, пропустит завтрашний матч 8-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

В клубе не хотят рисковать Месси перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (28 сентября).

Месси получил ушиб левого колена в матче с «Лионом» (2:1) и был заменен. В этом сезоне форвард провел только неполные две игры.