El Nacional: Месси готов покинуть «ПСЖ», если в клуб придет Криштиану Роналду

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси резко выступил против возможного перехода в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, утверждает El Nacional.

Аргентинец даже готов покинуть клуб, если в нем появится 37-летний португалец. При этом сам Роналду не против выступить в дуэте с Месси.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который давно мечтает пригласить Роналду, планировал попытаться переманить форварда из «МЮ» в летнее трансферное окно.

Также Аль-Хелаифи предупредил Месси и его представителей, что не намерен продавать 34-летнего форварда, контракт которого рассчитан до 2023 года.