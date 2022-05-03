Президент «Марселя» хочет оставить Сампаоли на посту главного тренера команды

«Марсель» хочет сохранить Хорхе Сампаоли на посту главного тренера клуба. Президент «Марселя» Пабло Лонгория готовит новый контракт для аргентинского специалиста, сообщает L'Equipe.

Действующее соглашение Сампаоли с клубом рассчитано до июня 2023 года.

В настоящее время команда под его руководством занимает 2-е место в чемпионате Франции и выступает в полуфинале Лиги конференций.

Президент настроен оптимистично и постарается убедить владельца клуба Фрэнка Маккорта продлить соглашение с аргентинским тренером.