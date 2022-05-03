Леонардо может остаться на посту спортивного директора «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо может сохранить свой пост. Изначально руководство парижского клуба планировало уволить его после завершения сезона, но сейчас его шансы сохранить работу повысились, сообщает RTL.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, у которого случился конфликт со спортивным директором, покинет летом клуб.

Также Леонардо проявил себе в ходе переговорного процесса с нападающим Килианом Мбаппе, который еще не принял окончательное решение уйти в «Реал».

К тому же «ПСЖ» пока не может найти кандидата на замену Леонардо. Клуб провел переговоры с несколькими претендентами, но никто из них не убедил руководство парижан.