Месси и Неймар прилетели в Барселону, чтобы пообедать с Суаресом

Футболисты «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар, которые не были включены в заявку команды на матч чемпионата Франции против «Бреста» (4:2), прилетели на выходные в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, игроки отправились в дом форварда «Атлетико» Луиса Суареса, чтобы провести совместный обед. Все они вместе выступали за «Барселону».

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» двухлетний контракт. 12 августа он провел первую тренировку в новой команде.