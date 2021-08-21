Месси и Неймар прилетели в Барселону, чтобы пообедать с Суаресом
Футболисты «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар, которые не были включены в заявку команды на матч чемпионата Франции против «Бреста» (4:2), прилетели на выходные в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, игроки отправились в дом форварда «Атлетико» Луиса Суареса, чтобы провести совместный обед. Все они вместе выступали за «Барселону».
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» двухлетний контракт. 12 августа он провел первую тренировку в новой команде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю