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Сегодня, 03:20

Медина вызван в сборную Аргентины на матчи против Парагвая и Перу

Сергей Разин
корреспондент
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Тренерский штаб сборной Аргентины вызвал защитника «Ланса» Факундо Медину на сборы, сообщается на официальном сайте национальной команды.

24-летний аргентинец будет готовиться с командой к матчам против Парагвая (13 октября) и Перу (18 октября) в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2026.

В текущем сезоне Медина провел 8 матчей, в которых отметился результативной передачей и заработал 5 желтых карточек.

Сборная Аргентины по футболу
ФК Ланс
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 Брест 7 4 2 1 8-6 14
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 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
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 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
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 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
13
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 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
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 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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Страсбур – Нант
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7.10 18:00
Метц – Ницца
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7.10 22:00
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8.10 16:00
Брест – Тулуза
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8.10 16:00
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8.10 21:45
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