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М'Бай Ньянг — о сорвавшемся переходе в «Сент-Этьен»: «Мне жаль. Я очень хотел в этот клуб»

09:48
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Нападающий «Ренна» М'Бай Ньянг прокомментировал несостоявшийся переход в «Сент-Этьен». Игрок должен был отправиться в аренду, однако переговоры сорвались.

— Перехода не случилось, — приводит L'Equipe слова Ньянга. — Не хочу вступать в дебаты или спорить, мне просто очень жаль, потому что я хотел перейти в «Сент-Этьен». Я показал это, приехав в клуб еще в четверг. Мне понравился проект. Теперь я постараюсь перенастроить голову и работать на благо «Ренна». Надеюсь, все будет в порядке.

В сезоне-2020/21 Ньянг провел за «Ренн» 1 матч и не отличился результативными действиями.

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