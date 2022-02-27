Мбаппе заявил, что постарается обогнать Кавани в списке лучших бомбардиров «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал тот факт, что он догнал Златана Ибрагимовича по голам за парижан.

Француз забил 155-й и 156-й мячи в игре с «Сент-Этьеном» (3:1), он занимает второе место в списке лучше бомбардиров «ПСЖ». На первом месте идет Эдинсон Кавани (200 голов — 301 матч).

«Мы знаем заслуги Ибры, он символ клуба. Но Кавани впереди, посмотрим, что будет дальше. Если не будет проблем, постараюсь его обогнать. Званием лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» нельзя пренебрегать», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Сообщалось, что летом 2022 года футболист покинет «ПСЖ» и продолжит карьеру в «Реале».