«Я не эгоист, который думает только о голах». Мбаппе ответил критикам
22:10
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил критикам, которые обвиняют его в эгоизме.
«Я лучший распасовщик в чемпионате, в Лиге чемпионов тоже. Это доказывает, что я не эгоист, который думает только о голах.
Как я могу назвать себя главной звездой «ПСЖ»? Когда вы играете в команде с Неймаром и Месси, то глупо говорит.
Мы осознаем, что должны давать команде еще больше. Когда у вас трое игроков такого уровня, то все внимание сосредоточено на низ. Но мы должны работать на весь коллектив.
Мое будущее? Это сложный вопрос. Что бы ни случилось, я буду играть в большом клубе.
Сейчас я в клубе, который хочет выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, я парижанин, но я хотел открыть для себя что-то еще», — приводит слова Мбаппе в Twitter журналист Адриен Гренье.
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