Бывший тренер «Тулузы» может сменить Пюэля в «Сент-Этьене»

Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль будет освобожден от занимаемой должности. Основным претендентом ему на смену называет экс-тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра, сообщает L'Equipe.

5 декабря в матче 17-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» дома уступил «Ренну» (0:5). Команда занимает последнее, 20-е место, имея в активе 12 очков.

Последним место работы 59-летнего Дюпра был «Кан», который он покинул в 2021 году.