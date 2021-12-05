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Бывший тренер «Тулузы» может сменить Пюэля в «Сент-Этьене»

22:38
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Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль будет освобожден от занимаемой должности. Основным претендентом ему на смену называет экс-тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра, сообщает L'Equipe.

5 декабря в матче 17-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» дома уступил «Ренну» (0:5). Команда занимает последнее, 20-е место, имея в активе 12 очков.

Последним место работы 59-летнего Дюпра был «Кан», который он покинул в 2021 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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