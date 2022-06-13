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Сегодня, 10:24

Стало известно, кто возглавит «ПСЖ» после отказа Зидана

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» занимается поиском нового главного тренера. Нынешний наставник Маурисио Почеттино в ближайшее время покинет свой пост.

Французский тренер Зинедин Зидан отказал парижанам. Таким образом, наиболее вероятным наставником команды станет главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье, пишет Get French Football News.

Сообщалось, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступает против кандидатуры Калтье. Официально о решении руководства парижан станет известно в ближайшие дни.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал досрочно чемпионом Франции, набрав 86 очков и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» закончила на 6-м месте с 66 очками.

Зинедин Зидан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе выступает против назначения Галтье на пост главного тренера «ПСЖ»
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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