Стало известно, кто возглавит «ПСЖ» после отказа Зидана
«ПСЖ» занимается поиском нового главного тренера. Нынешний наставник Маурисио Почеттино в ближайшее время покинет свой пост.
Французский тренер Зинедин Зидан отказал парижанам. Таким образом, наиболее вероятным наставником команды станет главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье, пишет Get French Football News.
Сообщалось, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступает против кандидатуры Калтье. Официально о решении руководства парижан станет известно в ближайшие дни.
По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал досрочно чемпионом Франции, набрав 86 очков и выиграл Суперкубок страны. «Ницца» закончила на 6-м месте с 66 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90-36
|86
|
2
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63-38
|71
|
3
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65-40
|69
|
4
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82-40
|66
|
5
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52-36
|66
|
6
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60-43
|63
|
7
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62-48
|62
|
8
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66-51
|61
|
9
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55-48
|55
|
10
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48-48
|55
|
11
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49-57
|48
|
12
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43-44
|46
|
13
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49-61
|43
|
14
|Анже
|38
|10
|11
|17
|44-55
|41
|
15
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37-53
|38
|
16
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35-63
|36
|
17
|Клермон Фут
|38
|9
|9
|20
|38-69
|36
|
18
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42-77
|32
|
19
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35-69
|31
|
20
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52-91
|31
|21.05
|22:00
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|21.05
|22:00
|
Брест – Бордо
|2 : 4
|21.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лион
|1 : 2
|21.05
|22:00
|
Ланс – Монако
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лилль – Ренн
|2 : 2
|21.05
|22:00
|
Лорьян – Труа
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
Марсель – Страсбур
|4 : 0
|21.05
|22:00
|
Нант – Сент-Этьен
|1 : 1
|21.05
|22:00
|
ПСЖ – Метц
|5 : 0
|21.05
|22:00
|
Реймс – Ницца
|2 : 3
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|25
|
|
Мусса Дембеле
Лион
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|34
|2
|5
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|32
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3