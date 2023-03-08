Мбаппе, Тодибо и Балоган претендуют на звание лучшего игрока февраля в чемпионате Франции

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил претендентов на звание лучшего игрока февраля в лиге 1. На награду претендуют Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Фолэрин Балоган из «Реймса».

Во второй по силе лиге Франции в число претендентов на звание лучшего игрока месяца вошли Жан-Филипп Крассо («Сент-Этьен»), Александр Менди («Кан») и Мусса Думбия («Сошо»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте организации.