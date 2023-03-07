Гладилин: «Не назову Головина лидером «Монако», но он один из ключевых игроков команды»
Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы «Монако» побороться за второе место в чемпионате Франции с учетом того, что «ПСЖ» практически наверняка выиграет первенство.
«У них стабильный состав, много игроков, которые играют вместе давно. Конечно, у них должна стоять задача побороться за призовое место. Они в состоянии это сделать, не могу сказать, какие у них проблемы. Игра поставленная, надо брать очки, не терять их. Головин окреп, стал более мощным, более зрелым футболистом, ему верят и доверяют в команде, у него железное место в стартовом составе, если он в хороших кондициях и не травмирован. Он чувствует себя уверенно. Сложно назвать его лидером, есть ряд и других футболистов. Но он — один из ключевых игроков этой команды», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».
После 26 матчей «Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 51 очко. Лидирует — «ПСЖ» (63 очка).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|20
|3
|3
|66-25
|63
|
2
|Марсель
|26
|17
|4
|5
|49-25
|55
|
3
|Монако
|26
|15
|6
|5
|55-36
|51
|
4
|Ланс
|26
|14
|9
|3
|40-21
|51
|
5
|Ренн
|26
|14
|4
|8
|45-29
|46
|
6
|Лилль
|26
|13
|6
|7
|46-33
|45
|
7
|Ницца
|26
|11
|9
|6
|34-22
|42
|
8
|Лорьян
|26
|11
|7
|8
|38-36
|40
|
9
|Лион
|26
|11
|6
|9
|39-28
|39
|
10
|Реймс
|26
|9
|13
|4
|34-26
|40
|
11
|Тулуза
|26
|9
|5
|12
|41-46
|32
|
12
|Клермон Фут
|26
|9
|7
|10
|26-34
|34
|
13
|Нант
|26
|6
|10
|10
|27-34
|28
|
14
|Монпелье
|26
|9
|3
|14
|41-46
|30
|
15
|Страсбур
|26
|4
|10
|12
|30-44
|22
|
16
|Осер
|26
|5
|7
|14
|23-49
|22
|
17
|Аяччо
|26
|6
|3
|17
|20-47
|21
|
18
|Брест
|26
|5
|8
|13
|27-42
|23
|
19
|Труа
|26
|4
|8
|14
|36-57
|20
|
20
|Анже
|26
|2
|4
|20
|21-58
|10
|12.03
|00:00
|
Аяччо – Монпелье
|- : -
|12.03
|00:00
|
Анже – Тулуза
|- : -
|12.03
|00:00
|
Осер – Ренн
|- : -
|12.03
|00:00
|
Брест – ПСЖ
|- : -
|12.03
|00:00
|
Клермон Фут – Ланс
|- : -
|12.03
|00:00
|
Лилль – Лион
|- : -
|12.03
|00:00
|
Лорьян – Труа
|- : -
|12.03
|00:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|12.03
|00:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|12.03
|00:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|16
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|21
|2
|3
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|20
|2
|2