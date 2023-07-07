«ПСЖ» объявил о трансфере Угарте
Полузащитник Мануэль Угарте перешел из «Спортинга» в «ПСЖ».
Как сообщает пресс-служба парижского клуба, контракт рассчитан до 3- июня 2028 года. Он будет играть под 4 номером.
Ранее сообщалось, что зарплата футболиста составит 10 миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне 22-летний уругваец провел 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.
Источник: ФК ПСЖ
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