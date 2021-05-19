Мбаппе рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»
10:18
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал о своем отношении к «Золотому мячу» — награде, которую вручают лучшему футболисту по итогам года.
«Первоочередная цель — это завоевание крупных трофеев. «Золотой мяч» — это цель для любого футболиста, который хочет быть лучшим. Я — один из них. Но сейчас слишком самонадеянно говорить об этой награде», — приводит Goal слова Мбаппе.
В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 45 матчей за «ПСЖ», на его счету 40 голов и 10 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/mbappe-reveals-ballon-dor-goal-reacts-to-his-180m-valuation/sbcb3zmv1y71dusl2alwqpyn
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