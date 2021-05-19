Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал о своем отношении к «Золотому мячу» — награде, которую вручают лучшему футболисту по итогам года.

«Первоочередная цель — это завоевание крупных трофеев. «Золотой мяч» — это цель для любого футболиста, который хочет быть лучшим. Я — один из них. Но сейчас слишком самонадеянно говорить об этой награде», — приводит Goal слова Мбаппе.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 45 матчей за «ПСЖ», на его счету 40 голов и 10 результативных передач.