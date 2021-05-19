Ковач рассчитывает на победу в финале Кубка Франции

Главный тренер «Монако» Нико Ковач перед финалом Кубка Франции против «ПСЖ» отметил, что рассчитывает на победу. Игра состоится в среду, 19 мая.

— Мы знаем, что это финал, последняя игра на турнире, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Мы одержали пять побед, чтобы достичь этой цели. Каждая из двух команд хочет добиться победы. Мы готовимся к очень непростому матчу, в котором встретятся два сильных соперника, но мы верим в свои силы. Посмотрим, каким будет исход.

— Можно ли сказать, что победа в Кубке Франции станет наградой за работу, проведенную в 2021-м году?

— Я думаю, что нам удалось провести отличный сезон. Остается сыграть еще два матча, чтобы удачно его завершить. У нас на счету 77 очков, и я верю в то, что мы являемся лучшей командой в 2021-м году в пятерке сильнейших чемпионатов Европы после «Манчестера Сити». И, несмотря на это, мы все еще не гарантировали себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон.

Это задача, которую мы хотим выполнить. Но перед этим мы ставим себе цель одержать победу в финале, потому что победы являются неотъемлемой частью не только нашего генетического кода, но и клуба. Я полагаю, что текущие результаты являются плодом напряженной работы, которая была проделана по ходу этого сезона. Мы сделаем все, что будет в наших силах, чтобы одержать победу в этом матче.