Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в августе
02:02
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком августа в чемпионате Франции. 22-летний француз набрал 43 процента голосов.
В прошлом месяце Мбаппе сыграл в 4 матчах лиги 1, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Второе место в голосовании занял полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, за которого проголосовали 36 процентов, а замкнул тройку форвард «Клермона» Мохамед Байо — 22 процента.
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