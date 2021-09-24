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Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в августе

02:02
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком августа в чемпионате Франции. 22-летний француз набрал 43 процента голосов.

В прошлом месяце Мбаппе сыграл в 4 матчах лиги 1, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, за которого проголосовали 36 процентов, а замкнул тройку форвард «Клермона» Мохамед Байо — 22 процента.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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