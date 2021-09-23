Почеттино: «ПСЖ» в матче с «Метцем» показал характер»
10:10
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу победного матча над «Метцем» (2:1) в 7-м туре чемпионата Франции.
«Хорошо, что выиграли, когда побеждаешь, легче продолжать работу. Мы хорошо играли с самого начала, но потом немного сбавили обороты. Рад, что команда билась до финального свистка и в итоге победила, показав характер», — цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».
После 7 туров лиги 1 парижане набрали 21 очко и расположились на 1-й строчке турнирной таблицы. 25 сентября команда сыграет с «Монпелье» в 8-м туре чемпионата Франции.
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