Месси может пропустить матч с «Монпелье»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси все еще не тренируется в общей группе. Как сообщает Le Parisien, аргентинец может пропустить субботний матч против «Монпелье».

Месси, который не играл против «Метца» в среду, еще не вернулся к беговым упражнениям. Игрок получил ушиб в игре с «Лионом» в прошлое воскресенье.

«ПСЖ» ожидает, что игрок возобновит тренировки либо завтра, либо в выходные. Маловероятно, что парижане рискнут аргентинцем в матче с «Монпелье», так как впереди игра с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.