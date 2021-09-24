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Месси может пропустить матч с «Монпелье»

06:14
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси все еще не тренируется в общей группе. Как сообщает Le Parisien, аргентинец может пропустить субботний матч против «Монпелье».

Месси, который не играл против «Метца» в среду, еще не вернулся к беговым упражнениям. Игрок получил ушиб в игре с «Лионом» в прошлое воскресенье.

«ПСЖ» ожидает, что игрок возобновит тренировки либо завтра, либо в выходные. Маловероятно, что парижане рискнут аргентинцем в матче с «Монпелье», так как впереди игра с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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