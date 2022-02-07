Мбаппе поделился мнением о взаимодействии с Месси во время матча с «Лиллем»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал игру форварда Лионеля Месси после победы над «Лиллем» (5:1) в матче.

«Становится лучше, когда Лео играет в центре? Да, но я не тренер. Лео нужно быть на мяче, чувствовать игру и матч, быть вовлеченным. Думаю, для него это хорошая позиция, он свободен, может перемещаться и делать рывки.

Сейчас у нас все хорошо, но нам нужно освободить место для Неймара, потому что он важный игрок, который меняет нашу команду. Посмотрим, что будет, когда он вернется в лучшую форму, надеемся, что это произойдет как можно скорее", — приводит слова Мбаппе Amazon Prime.

В сезоне-2021/22 французский форвард сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 17 результативных передач.

Контракт 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.