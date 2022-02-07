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Сегодня, 14:32

Мбаппе поделился мнением о взаимодействии с Месси во время матча с «Лиллем»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал игру форварда Лионеля Месси после победы над «Лиллем» (5:1) в матче.

«Становится лучше, когда Лео играет в центре? Да, но я не тренер. Лео нужно быть на мяче, чувствовать игру и матч, быть вовлеченным. Думаю, для него это хорошая позиция, он свободен, может перемещаться и делать рывки.

Сейчас у нас все хорошо, но нам нужно освободить место для Неймара, потому что он важный игрок, который меняет нашу команду. Посмотрим, что будет, когда он вернется в лучшую форму, надеемся, что это произойдет как можно скорее", — приводит слова Мбаппе Amazon Prime.

В сезоне-2021/22 французский форвард сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 17 результативных передач.

Контракт 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/kylian-mbappe-wants-lionel-messi-to-play-in-the-centre-me-i-can-play-everywhere/
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 - : -
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
12.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
13.02 22:45
Метц – Марсель
 - : -
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ЖК
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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