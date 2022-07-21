Вейналдум попросил «ПСЖ» продать его в «Рому»
Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум попросил руководство парижан продать его, сообщает L'Equipe.
31-летний голландец хочет перейти в «Рому». Одной из причин перехода в состав римлян, по данным источника, является желание футболиста играть под руководством Жозе Моуринью.
Сообщалось, что «Рома» готова взять хавбека в аренду с последующей опцией выкупа.
В прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан.
Напомним, что по окончании сезона-2020/21 футболист сборной Нидерландов ушел из «Ливерпуля» на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».
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11
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13
|Монпелье
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|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
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15
|Труа
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|0-0
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16
|Лорьян
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
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|0-0
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18
|Тулуза
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
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|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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