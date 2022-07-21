Вейналдум попросил «ПСЖ» продать его в «Рому»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум попросил руководство парижан продать его, сообщает L'Equipe.

31-летний голландец хочет перейти в «Рому». Одной из причин перехода в состав римлян, по данным источника, является желание футболиста играть под руководством Жозе Моуринью.

Сообщалось, что «Рома» готова взять хавбека в аренду с последующей опцией выкупа.

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан.

Напомним, что по окончании сезона-2020/21 футболист сборной Нидерландов ушел из «Ливерпуля» на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».