Гальтье: «Не могу сказать, перейдет ли Шкриньяр к нам в этом месяце или летом. Мы давно за ним следим»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Интера» Милана Шкриньяра в парижский клуб.

В пятницу, 20 января появилась информация о том, что 27-летний словак согласовал контракт с французской командой.

«Я не могу сказать, перейдет ли Шкриньяр к нам в этом месяце или летом. Мы давно следим за ним и были близки к тому, чтобы подписать его перед началом сезона-2022/23», — приводит BeIN Sports слова Гальтье.

24 января агент Шкриньяра, Роберто Систичи сообщил, что футболист не планирует продлевать контракт с «Интером», который действует до конца июня 2023 года. Игрок может покинуть команду на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.