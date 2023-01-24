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Гальтье: «Не могу сказать, перейдет ли Шкриньяр к нам в этом месяце или летом. Мы давно за ним следим»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Интера» Милана Шкриньяра в парижский клуб.

В пятницу, 20 января появилась информация о том, что 27-летний словак согласовал контракт с французской командой.

«Я не могу сказать, перейдет ли Шкриньяр к нам в этом месяце или летом. Мы давно следим за ним и были близки к тому, чтобы подписать его перед началом сезона-2022/23», — приводит BeIN Sports слова Гальтье.

24 января агент Шкриньяра, Роберто Систичи сообщил, что футболист не планирует продлевать контракт с «Интером», который действует до конца июня 2023 года. Игрок может покинуть команду на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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 - : -
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