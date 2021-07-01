Мбаппе отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ» на предложенных клубом условиях

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не хочет продлевать контракт с клубом, если условия не изменятся. Как сообщает L'Equipe, игрок сообщил некоторым сотрудникам клуба, что не будет подписывать новый договор в нынешнем виде, но готов отработать нынешний контракт до июня 2022 года.

Несколько раз в последние месяцы «ПСЖ» пытался объяснить нападающему, что настал момент принять решение. В последние месяцы отношения между спортивным директором парижан Леонардо и Мбаппе обострились, поэтому президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично решил заняться этим вопросом.

Катарские владельцы обеспокоены, что бразилец испортил ситуацию до такой степени, поэтому его должность под серьезной угрозой.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/2021 форвард провел 47 матчей за команду, на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 160 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.