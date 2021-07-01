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«ПСЖ» продлил контракт с третьим вратарем

03:03
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«ПСЖ» объявил о подписании нового контракта с голкипером Александром Летелье. 30-летний француз подписал однолетнее соглашение.

Летелье перешел в «ПСЖ» в сентябре 2020 года. В сезоне-2020/21 он не сыграл ни одного матча за основной состав.

Голкипер является воспитанником «ПСЖ». Однако в 2010 году покинул вторую команду парижского клуба. После этого он выступал выступал за «Орлеан», «Анже», «Сарпсборг», «Труа» и «Янг Бойз».

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Евгений Козинов все материалы автора

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