Мбаппе отказался от крупного бонуса в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от бонуса, который мог получить от клуба, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, 24-летний француз не получит 80 миллионов евро бонусов, которые мог заработать по контракту с парижанами. Такое решение принял сам игрок. Отмечается, что таким образом Мбаппе хочет показать, что деньги не стоят для него на первом месте. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал голевую передачу.