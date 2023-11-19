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Мбаппе забил 300 мячей за карьеру до 25 лет. Месси и Роналду не удавалось этого добиться

Мбаппе забил 300 мячей за карьеру до 25 лет
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе преодолел отметку в 300 забитых мячей за карьеру.

24-летний француз оформил хет-трик в ворота сборной Гибралтара (14:0) в матче отборочного турнира Евро-2024. Таким образом, Мбаппе забил 300 мячей до того, как ему исполнилось 25 лет.

Этого не удавалось сделать форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

Мбаппе является воспитанником «Монако». В 2017 году парижане арендовали его у монегасков, а через год выкупили за 180 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 15 мячей в 15 матчах за «ПСЖ» в лиге 1 и Лиге чемпионов.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Сборная Франции по футболу
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Мбаппе отказался от крупного бонуса в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 29-9 27
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 12 7 3 2 25-14 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 12 4 4 4 13-13 16
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 11 2 3 6 8-14 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 0 : 3
11.11 23:00
Гавр – Монако
 0 : 0
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 1 : 0
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 1 : 1
12.11 17:00
Метц – Нант
 3 : 1
12.11 19:05
Ренн – Лион
 0 : 1
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 1 : 0
7.12 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
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Александру

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Лилль

 10 1 3
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Вармед Омари

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