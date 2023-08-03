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Сегодня, 13:55

Агент Головина рассказал, из-за чего футболист покинул поле в матче против «Арсенала»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ», почему игрок покинул поле на 84-й минуте товарищеского матча против «Арсенала» (1:1) на турнире Emirates Cup.

«С Сашей все в порядке. В конце игры просто свело ногу. А так все хорошо», — сказал Клюев «СЭ».

«Арсенал» по пенальти обыграл «Монако» (5:4).

«Арсенал» следующий матч проведет 6 августа против «Манчестер Сити» в Суперкубке. «Монако» 7 августа сыграет с «Баварией».

Александр Головин
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Монако
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