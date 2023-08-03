Агент Головина рассказал, из-за чего футболист покинул поле в матче против «Арсенала»
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ», почему игрок покинул поле на 84-й минуте товарищеского матча против «Арсенала» (1:1) на турнире Emirates Cup.
«С Сашей все в порядке. В конце игры просто свело ногу. А так все хорошо», — сказал Клюев «СЭ».
«Арсенал» по пенальти обыграл «Монако» (5:4).
«Арсенал» следующий матч проведет 6 августа против «Манчестер Сити» в Суперкубке. «Монако» 7 августа сыграет с «Баварией».
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|22:00
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Ницца – Лилль
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Марсель – Реймс
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|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
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|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
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