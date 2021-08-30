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Marca: «ПСЖ» не устраивает предложение «Реала» по Мбаппе

13:00
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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Нападающий Килиан Мбаппе, вероятно, не покинет «ПСЖ» этим летом и не перейдет в «Реал», сообщает Marca. Руководство парижан не устраивает предложение в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

В «ПСЖ» считают, что 22-летний игрок стоит намного дороже. Вести переговоры о его возможной продаже при таком предложении «Реала» боссы французского клуба не намерены.

В то же время и руководство «Реала» увеличивать свое предложение не намерено. Если один из клубов не изменит позицию, 22-летний форвард никуда не уйдет.

Срок контракта француза истекает следующим летом. «ПСЖ» готов рискнуть и удержать его на год в надежде договориться о продлении договора в течение сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Килиан Мбаппе: контракт в «ПСЖ» и переход в «Реал», сумма трансфера игрока, новости и инсайды, материалы