Мбаппе о победном голе Хакими в 1/8 финала Кубка Африки: «Это лучший правый защитник в мире!»

Форвард «ПСЖ» Мбаппе назвал своего одноклубника Хакими лучшим правым защитником в мире

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе оценил игру своего одноклубника Ашрафа Хакими на Кубке Африки.

Вчера, 25 января Хакими принес сборной Марокко победу над Малави в 1/8 финала турнира со счетом 2:1, забив победный гол.

«Ашраф Хакими. Лучший правый защитник в мире», — написал у себя в Twitter Мбаппе.

ACHRAF HAKIMI.

BEST RB IN THE WORLD.



GOOD NIGHT GUYS. ?? — Kylian Mbapp? (@KMbappe) January 25, 2022

В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с победителем матча Египет — Кот-д'Ивуар.