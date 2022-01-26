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«Я хотел покинуть «ПСЖ», потому что лучше себя чувствовал в другом месте». Неймар хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом

Неймар хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом.

«Когда хотел покинуть «ПСЖ», но это было не из-за клуба и не из-за болельщиков, — приводит слова Неймара из документального фильма Netflix Mundo Deportivo. — Я хотел покинуть «ПСЖ», потому что лучше себя чувствовал в другом месте».

29-летний бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он два раза выигрывал чемпионат Испании, три раза — Кубок Испании, один раз — Суперкубок Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубным чемпионат мира.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/ligue-1/20220126/1001742320/january-26-2022-11-47-am.html
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 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 21 7 8 6 28-28 29
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 Брест 22 7 7 8 28-33 28
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 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
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16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
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 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
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Ренн – Монпелье
 2 : 0
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Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
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Клермон Фут – Ницца
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Лион – Марсель
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