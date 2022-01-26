«Я хотел покинуть «ПСЖ», потому что лучше себя чувствовал в другом месте». Неймар хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом.

«Когда хотел покинуть «ПСЖ», но это было не из-за клуба и не из-за болельщиков, — приводит слова Неймара из документального фильма Netflix Mundo Deportivo. — Я хотел покинуть «ПСЖ», потому что лучше себя чувствовал в другом месте».

29-летний бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он два раза выигрывал чемпионат Испании, три раза — Кубок Испании, один раз — Суперкубок Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубным чемпионат мира.