Мбаппе может вывести «ПСЖ» с капитанской повязкой на матч с «Клермоном»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о будущем форварда Килиана Мбаппе.

«Мы хотим лучшего для Мбаппе и для клуба. А лучшее для «ПСЖ» — это то, что Килиан останется. Я рассматриваю его как потенциального капитана на матч с «Клермоном», — приводит слова Почеттино журналист Эдриан Гренье.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов заплатить форварду 150 миллионов евро за следующие два сезона. Этим летом Мбаппе может получить статус свободного агента.

В нынешнем сезоне он провел в лиге 1 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 ассистов. Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции.