Мбаппе может остаться в «ПСЖ», если команду возглавит Зидан

Нападающий Килиан Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ». Одним из ключевых факторов является персона главного тренера клуба. Если команду возглавит Зинедин Зидан, то нападающий готов заключить краткосрочное соглашение с клубом, утверждает журналист Фабрис Хокинс.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов заплатить форварду 150 миллионов евро за следующие два сезона. Этим летом Мбаппе может получить статус свободного агента.

В нынешнем сезоне он провел в лиге 1 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 13 ассистов. Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции.

Напомним, что сейчас «ПСЖ» тренирует аргентинец Маурисио Почеттино.