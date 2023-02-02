Мбаппе может пропустить матч против «Баварии» из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе получил травму в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1).

24-летний француз был заменен на 21-й минуте встречи на Уго Экитике. Как сообщает L'Equipe, игрок травмировал колено и теперь может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Также в матче с «Монпелье» травму получил защитник Серхио Рамос . У испанца проблемы с приводящей мышцей.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.