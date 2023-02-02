«Ланс» проиграл «Ницце», «Лион» не смог обыграть «Брест»

«Ланс» на своем поле проиграл «Ницце» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 0:1. Единственный гол на 57-й минуте встречи забил нападающий Гаэтан Лаборд.

Кроваво-золотые из-за этого поражения опустились на третье место, уступая теперь «Марселю» и «ПСЖ» на 1 и 6 очков соответственно.

«Лион» в домашнем матче не смог обыграть «Брест» — 0:0, а «Ренн» разгромил «Страсбур» — 3:0. Нападающий Амин Гуири оформил дубль, а также один гол забил Десир Дуэ.